Justiça emite mandado de busca para governador de Porto Rico por 'chatgate'

A justiça de Porto Rico emitiu um mandado de busca contra o governador Ricardo Rosselló e outros 11 homens que participaram de um chat privado, cujo vazamento causou protestos em massa, informou nesta terça-feira o departamento da Justiça.

"Confirmamos que ontem (segunda-feira) foi emitido um mandado de busca para os 12 membros do chat", informou à AFP Kelvin Carrasco, oficial de imprensa do departamento da Justiça.

Carrasco não informou mais detalhes sobre o caso porque a investigação ainda está em curso.

O governador enfrenta uma crise política devido ao chamado "chatgate", vazamento de uma conversa na plataforma de mensagens Telegram, há duas semanas, na qual ele e os outros 11 homens compartilharam comentários considerados ofensivos por seus críticos, e casos de corrupção nos quais se acusam ex-funcionários de seu governo.

Segundo relatou o jornal local El Nuevo Día, citando também o departamento de Justiça, as 12 pessoas que participavam desse chat privado devem entregar seus celulares como parte de uma investigação da promotoria.

Destes, o ex-secretário da Fazenda, Raúl Maldonado, já informou que não entregará seu celular à Justiça, segundo o jornal.

Na segunda-feira, centenas de milhares de pessoas participaram de uma manifestação em San Juan, exigindo a renúncia de Rosselló em meio a uma greve geral.

A décima jornada de protestos, que acabou com embates com a polícia, contou com a participação de músicos porto-riquenhos, como Ricky Martin, René Pérez, Bad Bunny e Daddy Yankee.

O governador informou que não irá renunciar, mas anunciou no domingo que não buscará a reeleição em novembro de 2020.