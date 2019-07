Comunicado do Business Wire :Alibaba.com

A Alibaba.com, um dos maiores mercados de comércio eletrônico B2B do planeta e uma unidade de negócios do Grupo Alibaba (NYSE: BABA), abriu hoje sua plataforma para capacitar as empresas dos Estados Unidos a vender seus produtos para milhões de compradores da Alibaba.com nos EUA e do mundo inteiro. Agora, as quase 30 milhões de pequenas e médias empresas (PMEs) norte-americanas - especialmente fabricantes, atacadistas e distribuidores - podem ter melhor acesso ao mercado global de comércio eletrônico B2B de US$ 23,9 trilhões, uma oportunidade seis vezes maior que o mercado global de comércio eletrônico B2C.

A empresa chinesa também está revelando um ecossistema aprimorado de participantes. Estes incluem vendedores fixos e prestadores de serviços B2B que compartilham a missão da Alibaba.com de facilitar a realização de negócios para as PMEs.

Para ajudar as pequenas e médias empresas dos EUA a acessar com sucesso a oportunidade de comércio eletrônico B2B de US$ 23,9 trilhões, a Alibaba.com também está organizando uma série de webinars e workshops de "Build Up" (desenvolvimento profissional) com as câmaras de comércio locais e organizações B2B nos EUA, entre elas a SCORE, a maior rede norte-americana sem fins lucrativos de mentores voluntários especializados de negócios.

"O objetivo da Alibaba é capacitar os empresários e ajudá-los a ter sucesso", disse John Caplan, diretor de Negócios B2B na América do Norte do Grupo Alibaba. "Com 10 milhões de compradores comerciais ativos em mais de 190 países e regiões, estamos reformulando o comércio B2B ao proporcionar as ferramentas e os serviços necessários para que as PMEs dos EUA possam competir e terem êxito no mercado global atual."

PRINCIPAIS MELHORIAS NA NOVA PLATAFORMA

A Alibaba.com adicionou alguns recursos importantes que permitem às pequenas e médias empresas dos EUA fazerem negócios a níveis interno e externo:

-0- *T Vendedores comerciais nos EUACompradores comerciais nos EUA Capacidade otimizada de criar e administrar uma única loja digital na plataforma global Alibaba.com Recursos valiosos de transação, incluindo pagamento on-line* Ferramentas de CRM e de comunicação para facilitar a propriedade direta de relacionamentos com clientes Ferramentas aprimoradas de marketing digital para direcionar a demanda B2B que seja adequada para eles Opção de trabalhar com a equipe de sucesso do vendedor da Alibaba.com com sede nos EUA Acesso a um número crescente de opções de fornecedores com sede nos EUA na página de início da Alibaba.com nos EUA, além de milhares de fornecedores globais Uma funcionalidade de pesquisa mais robusta que permite aos compradores iniciar discussões e negociações Seleção expandida de produtos, desde "pronto para enviar" até "totalmente personalizado" Funcionalidade aprimorada de pesquisa de produtos e fornecedores para permitir que os compradores identifiquem rapidamente o melhor ajuste - ou seja, produtos personalizados versus produtos acabados e por tipos e localização de fornecedores *T

* O pagamento na plataforma estará disponível para transações dentro dos EUA - exceto em Nova York e Nevada -, com início em 25 de julho de 2019.

"Reconhecemos a oportunidade de acelerar o crescimento global por meio da Alibaba.com", disse Evan Gettinger, cofundador da Gett Clean, fabricante de produtos de limpeza profissional com sede nos EUA que observou um aumento significativo nas consultas sobre seus produtos na plataforma. "Com a nova combinação disponível de ferramentas da plataforma e o acréscimo de grandes vendedores de marca, esperamos percorrer um caminho mais rápido para atingir nossas metas de crescimento."

ALIBABA.COM CRIA SEU ECOSSISTEMA B2B NOS EUA COM NOVOS PARTICIPANTES

A Alibaba.com está integrando uma série de marcas e organizações que compartilham a paixão pelo apoio às PMEs, entre as quais as principais empresas e prestadores de serviços dos EUA.

Em março, a Alibaba.com anunciou uma colaboração estratégica com a Office Depot e, hoje, a Robinson Fresh, uma divisão da C.H. Robinson, está se unindo à plataforma. Ambas estão definidas como "anchor sellers" (vendedores fixos), com o objetivo de fornecer catálogos abrangentes de produtos para atender aos interesses em expansão do enorme público de compradores da plataforma. A participação dos vendedores fixos se destina a trazer benefícios importantes, incluindo a geração de um novo interesse do comprador que ocorre de forma natural com a ampliação da seleção de produtos.

"Estamos orgulhosos de expandir nossa colaboração estratégica com a Alibaba.com", disse Gerry Smith, diretor executivo da Office Depot, Inc. "Ao nos tornarmos um vendedor fixo, podemos alcançar um público maior e fornecer os produtos e serviços que eles necessitam para competir em escala mundial." Além disso, os clientes da Alibaba.com agora terão acesso a ofertas e descontos exclusivos para membros, além de conteúdo premium de um ecossistema em expansão dos principais prestadores de serviços de negócios, entre eles:

? 71lbs

? BigCommerce

? Indeed

? ShipStation (NASDAQ: STMP)

? Skuvault

? TeamViewer

? Wellbots

? Xometry

TURNÊ DE EVENTOS LOCAIS DE "BUILD UP" PARA APOIAR O CRESCIMENTO DAS PMEs

O primeiro evento presencial de "Build Up" da Alibaba.com será realizado hoje na Industry City, no Brooklyn (EUA) - uma comunidade de empresas industriais e de manufatura inovadoras -, juntamente com duas coanfitriãs: a Câmara de Comércio do Brooklyn e a Industry City. Cada evento de "Build Up" fornecerá aos participantes um workshop aprofundado, a oportunidade de formação individual e a consultoria de especialistas da Alibaba.com, além de descontos exclusivos, incentivos e suporte ao ecossistema de marcas e organizações.

O "Brooklyn Build Up" será seguido por eventos em Los Angeles (no dia 26 de julho, com a Câmara de Comércio de Los Angeles no California Market Center) e Chicago (em 30 de julho, com a Câmara de Comércio de Illinois no M Hub). Outros eventos de "Build Up" nos EUA estão sendo planejados ao longo do ano, com o apoio de organizações empresariais regionais e nacionais, incluindo a SCORE, a Food Export USA - Northeast e a Food Export Association of the Midwest USA. Além disso, a Alibaba.com está coproduzindo conteúdo digital de "Build Up" com a SCORE.

"As pequenas empresas são o motor da economia dos EUA, mas enfrentam desafios", disse Ken Yancey, CEO da SCORE. "A SCORE e nossa rede de mentores estão empolgadas em ajudar as empresas norte-americanas a conhecer a enorme oportunidade do comércio eletrônico nesses workshops físicos e virtuais disponíveis para as comunidades dos EUA."

Para saber mais sobre a plataforma avançada da Alibaba.com, novos colaboradores ou para se inscrever em um workshop de "Build Up", acesse Alibaba.com/BuildUp.

Sobre a Alibaba.com

Principal unidade de negócios do Grupo Alibaba, a Alibaba.com é uma plataforma líder mundial de comércio eletrônico B2B que visa facilitar a realização de negócios em qualquer lugar. Lançada em 1999, a Alibaba.com se dedica a prestar serviços que abrangem todos os aspectos do comércio, incluindo o fornecimento de ferramentas às empresas que ajudam a alcançar um público global para seus produtos e fazem com que os compradores descubram produtos, encontrem fornecedores e realizem pedidos on-line de maneira rápida e eficiente. Ela atende a milhões de compradores e fornecedores de mais de 190 países e regiões do mundo inteiro.

Sobre o Grupo Alibaba

A missão do Grupo Alibaba (NYSE: BABA) é facilitar a realização de negócios em qualquer lugar e a empresa pretende atingir um crescimento sustentável por 102 anos.

