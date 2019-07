Vitória de Johnson no Reino Unido é assunto mais comentado do mundo no Twitter

A eleição do ex-secretário de Assuntos Externos do Reino Unido e ex-prefeito de Londres Boris Johnson como novo presidente do Partido Conservador é o assunto mais comentado do mundo no Twitter nesta manhã. Johnson, que deve tomar posse como primeiro-ministro britânico amanhã, derrotou o atual chefe da diplomacia britânica, Jeremy Hunt, por 92.153 votos a 46.656.



A atual primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, parabenizou o colega conservador pela vitória e afirmou que, de agora em diante, ambos precisam "trabalhar juntos para entregar um Brexit que funcione para o Reino Unido inteiro e para manter Jeremy Corbyn (líder do partido trabalhista britânico) fora do governo". O candidato eleito também mencionou Corbyn no Twitter. "Obrigado pela incrível honra. O tempo da campanha passou e agora temos que trabalhar para unir o país, o partido e derrotar Corbyn."



O diplomata Michel Barnier, principal negociador da União Europeia para o Brexit, também utilizou a rede social para parabenizar Johnson. "Estou ansioso para trabalhar construtivamente com o novo primeiro-ministro Boris Johnson para facilitar a ratificação do acordo de saída para entregarmos um Brexit ordenado", escreveu.



Líderes de outros países também comentaram a eleição de Johnson. O presidente americano, Donald Trump, parabenizou o conservador e afirmou que "ele será ótimo". Já o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, disse estar ansioso para encontrar o novo líder do Reino Unido na reunião de cúpula do G7, no próximo mês. "Johnson tem a reputação de conseguir fazer as coisas importantes acontecerem. Desejo a ele sucesso. A Austrália tem uma ótima relação com o Reino Unido que continuará com Boris no poder", escreveu Morrison.