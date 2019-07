Boris Johnson é eleito chefe do Partido Conservador e será novo premiê britânico

O ex-secretário de Assuntos Externos do Reino Unido e ex-prefeito de Londres Boris Johnson confirmou o seu amplo favoritismo e foi eleito nesta terça-feira o novo presidente do Partido Conservador, derrotando o atual chefe da diplomacia britânica Jeremy Hunt por 92.153 votos a 46.656. Agora, Johnson substituirá Theresa May também como primeiro-ministro britânico.



Em um breve discurso após o anúncio do resultado, o novo líder dos Tories insistiu ser factível que o Reino Unido mantenha uma parceria estreita com a União Europeia (UE) ao mesmo tempo em que cumpre o seu desejo por um "autogoverno democrático", referindo-se ao Brexit e à sua promessa central de campanha, que é tornar a separação do bloco uma realidade em 31 de outubro "com ou sem acordo". Isso seria possível com "um espírito de 'podemos fazer'", acrescentou.



A retórica se encaixa no slogan de BoJo, como é conhecido o próximo primeiro-ministro britânico: "Vamos entregar o Brexit, unir o país e derrotar Jeremy Corbyn", em que atiça também o medo dos conservadores de que o presidente do Partido Trabalhista e líder da oposição pudesse assumir o governo em uma eventual eleição antecipada.