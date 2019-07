Kim Jong-un inspeciona submarino na Coreia do Norte

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, inspecionou um submarino recém-construído e ordenou que as autoridades do país reforcem a capacidade militar norte-coreana, informou a agência de notícias KCNA, à medida que a Coreia do Norte aumenta a pressão sobre os Estados Unidos antes de uma possível retomada da diplomacia nuclear entre os dois países.



Na semana passada, Pyongyang informou que pode terminar a suspensão de 20 meses sem testes nucleares e de mísseis balísticos de longo alcance para protestar contra os exercícios militares entre os EUA e a Coreia do Sul. A KCNA informou que Kim expressou "grande satisfação" com o submarino depois de aprender sobre seus dados operacionais e táticos e sistemas de armas.



O líder "salientou a necessidade de aumentar a capacidade de defesa nacional de forma constante e confiável, direcionando grandes esforços para o desenvolvimento de armas e equipamentos navais, como o submarino", apontou a agência. A KCNA não disse exatamente quando e onde a inspeção de Kim ao submarino ocorreu, mas apontou que a implementação operacional do submarino "está próxima". Fonte: Associated Press.