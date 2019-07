'El Chapo' apela contra prisão perpétua

O novo advogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Marc Fernich, especialista em apelações, entrou com um recurso contra a sentença de prisão perpétua e o veredicto que considerou o ex-chefão do narcotráfico culpado de traficar toneladas de droga para os EUA. A decisão, que será tomada por um juiz de apelação, pode levar até um ano.



Protagonista de duas fugas espetaculares de prisões mexicanas, Chapo cumpre pena no presídio ADX Florence, no Colorado, considerado o mais seguro dos EUA.(Com agências internacionais)







