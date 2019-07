Diretor-geral da AIEA morre aos 72 anos

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Yukiya Amano, que sofria de problemas de saúde, morreu aos 72 anos, informou ontem a agência, que não forneceu detalhes sobre as circunstâncias da morte.



O diplomata japonês dirigia havia dez anos a agência atômica, responsável pelo monitoramento dos compromissos do Irã com o acordo de 2015. (Com agências internacionais)











As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.