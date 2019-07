Representante dos EUA no Afeganistão vai retomar negociações com talibãs

O enviado americano para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, voltará os próximos dias a Kabul y Doha para retomar las negociações com os talibãs, num momento em que Washington aumenta as ações para fechar um acordo de paz após 18 anos de intervenção militar.

O embarque do diplomata estava previsto para esta segunda-feira e ele deve permanecer no país até 1º de agosto, informou o Departamento de Estado americano.

Em Cabul, Khalilzad discutirá com o governo afegão sobre "as próximas etapas do processo de paz, incluindo a formação de uma equipe de negociação nacional que possa participar nas negociações interafegãs". É um ponto complexo, porque os talibãs se recusam a negociar diretamente com o governo de Cabul.

"Em Doha, retomará as negociações com os talibãs", acrescenta o Departamento e o Estado, sem mais esclarecimentos.

Washington espera um acordo político com os insurgentes antes da eleição presidencial afegã, prevista para o final de setembro.