Art Neville, ícone do funk de Nova Orleans, morre aos 81 anos

Art Neville, uma lenda do funk de Nova Orleans e cofundador da banda Neville Brothers, faleceu aos 81 anos, segundo informações divulgadas pela família nesta segunda-feira (22).

O cantor e tecladista, apelidado como "Poppa Funk", era conhecido por ser a voz da canção "Mardi Gras Mambo", que rapidamente se tornou a principal música tocada no famoso carnaval de sua cidade natal, lançada quando ele tinha 17 anos.

"Artie Poppa Funk Neville era amado por todos que o conheceram. Te amo para sempre. Teu pequeno grande irmão AARON (pedimos privacidade durante este tempo de luto)", escreveu no Twitter o irmão do músico, o cantor de soul Aaron Neville.

Arthur Lanon Neville nasceu em 17 de dezembro de 1937 e cresceu admirando o trabalho de estrelas como Fats Domino.

Serviu à Marinha no final da década de 1950 e depois do serviço militar fundou o grupo Neville Sounds, que depois mudou o nome para The Meters.

A fama do grupo foi além de Nova Orleans e os levou a abrir uma turnê dos Rolling Stones.

No fim dos anos 1970, Neville se uniu aos irmãos e montou o Neville Brothers, que durante anos encerrava o famoso Festival de Jazz de Nova Orleans.

A última apresentação do grupo foi em 2015 e Neville anunciou sua aposentadoria em dezembro passado.

O músico ganhou duas vezes o Prêmio Grammy.