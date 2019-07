Novo apagão atinge Caracas e regiões da Venezuela

Caracas e várias regiões da Venezuela sofreram um apagão na tarde desta segunda-feira, segundo jornalistas da AFP e denúncias de usuários.

A queda de energia atingiu grande parte de Caracas às 16H41 locais (14H41 em Brasília), enquanto cidadãos em redes sociais reportaram cortes em pelo menos metade dos estados do país.

A empresa estatal Corporação Elétrica Nacional (Corpoelec) apenas informou sobre uma avaria que afeta setores da capital.

Em março passado, um blecaute paralisou Caracas e o resto dos 23 estados da Venezuela por uma semana, provocando um colapso nos serviços básicos, como o fornecimento de água, e obrigando a suspender o expediente e as aulas.

O governo de Nicolás Maduro atribuiu o apagão a "ataques terroristas" contra a usina hidrelétrica de Guri (estado Bolívar, sul), que gera 80% da eletricidade consumida no país, e culpou a oposição e os Estados Unidos.

Em abril houve outro corte que deixou grande parte do território no escuro, com duração de algumas horas.

Os blecautes são comuns na Venezuela, especialmente na zona oeste. O governo geralmente alega sabotagem, enquanto a oposição e especialistas responsabilizam a administração federal pela falta de investimento em infraestrutura e corrupção em meio a uma grave crise econômica.