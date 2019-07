Militar da Gâmbia admite participação no homicídio de correspondente da AFP e acusa ex-presidente

Um militar da Gâmbia acusou, nesta segunda-feira (22), o ex-presidente Yahya Jammeh de ter ordenado o assassinato do jornalista Deyda Hydara, correspondente da Agence France Presse (AFP), em dezembro de 2004, em Banjul. Ele também admitiu ter participado de sua execução.

"Atiramos, eu, Alieu Jen e Sana Manjang", reconheceu o tenente Malick Jatta, durante uma audiência diante da Comissão da Verdade e Reconciliação.

No dia seguinte, seu comandante lhes entregou "um pacote com dólares" e explicou se tratar de um "gesto de apreço do grande homem", Jammeh, que estava no poder há dez anos neste país da África Ocidental.