O presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira que está cada vez mais difícil negociar um acordo com o Irã, após a prisão de supostos espiões dos Estados Unidos por Teerã, em um momento de desacordos crescentes entre os dois países.

As autoridades da República Islâmica anunciaram a prisão de 17 iranianos e a sentença à morte de vários deles no contexto do desmantelamento de uma "rede de espiões" da CIA, uma declaração "totalmente falsa", segundo Trump.