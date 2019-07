Socialistas espanhóis voltam a negociar coalizão com extrema-esquerda

O primeiro-ministro interino da Espanha, Pedro Sánchez, busca o apoio do Parlamento do país antes de votos de confiança nesta semana para que ele forme um novo governo. O Partido Socialista de Sánchez venceu as eleições gerais em 28 de abril, mas ele ainda precisa do apoio de outras siglas para permanecer no poder.



O debate acontece enquanto os socialistas negociam nesta segunda-feira um acordo de última hora com o Podemos, de extrema-esquerda, para possivelmente criar um governo de coalizão. Sánchez terá duas chances nesta semana para receber o apoio do Parlamento. Na terça-feira, ele precisa obter uma maioria absoluta de 176 dos 350 membros do parlamento. Se falhar na primeira votação, ele precisará receber mais votos "sim" do que "não" na quinta-feira. Fonte: Associated Press.