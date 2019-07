Partido do presidente da Ucrânia ganha maioria dos assentos no Parlamento

Resultados iniciais apontam que o partido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, conquistou a maioria das cadeiras nas eleições parlamentares de domingo. A Comissão Eleitoral Central da Ucrânia informou nesta segunda-feira que 34% dos votos contados mostram que o partido do presidente obteve 42,1% dos votos, com seu rival mais próximo ficando com 13% dos votos.



Além disso, os resultados também mostraram que aliados de Zelenskiy venceram em pelo menos 115 dos 199 distritos, que indica que a sigla deve ganhar uma maioria absoluta de assentos no Parlamento ucraniano. Fonte: Associated Press.