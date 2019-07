Comunicado do Business Wire :EMFscientist.org

Os consultores do Apelo Internacional EMF, representando 248 cientistas de 42 nações, resubmeteram OApeloao diretor executivo do Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP), Inger Andersen, solicitando a reavaliação dos potenciais impactos biológicos causados pelas tecnologias de telecomunicação 4G e 5G às plantas, aos animais e aos seres humanos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190722005168/pt/

Ronald L. Melnick, PhD, who led the design of the large $30 million NIH/NTP Animal Study, which showed Radio Frequency Radiation emitted by cell phones and wireless devices causes cancer, confirms that the previously held assumption the radiation cannot cause cancer, or other adverse health effects, is wrong. (Photo: Business Wire)

Há uma urgência particular neste momento, à medida que novas antenas estarão densamente localizadas em áreas residenciais, com frequências mais altas, pulsacões prejudicias maiores em termos biológicos, com mais características periogosas de sinalização, mais equipamentos de transmissão conectados e situados dentros de residências e edifícios. Os consultores do Apelorecomendam que o UNEP pese com seriedade as descobertas científicas independentes, não associadas ao setor, sobre o EMF.

Assista ao video do porta-voz para O Apelo, o falecido Martin Blank, Ph.D, da Columbia University, e leia a carta recentemente escrita ao UNEP e o Apelo.

Os cientistas consultores do Apelo Internacional EMF, Annie Sasco, doutora em Medicina e em Saúde Pública., Henry Lai, PhD, Joel Moskowitz, PhD, Ronald Melnick, PhD, e Magda Havas, PhD, solicitam que o UNEP seja uma voz forte para o meio ambiente de todo o planeta e um catalizador eficaz nas Nações Unidas em relação aos efeitos biológicos e na saúde causados pela poluição eletromagnética.

Na carta enviada ao UNEP, Magda Havas, PhD, professora emérita na Trent University School of the Environment, no Canadá, detalha os sérios efeitos causados nas plantas, nos insetos e na vida selvagem pelos campos eletromagnéticos, bem documentados na literatura científica.

Ronald Melnick, PhD, consultor do Apelo e ex-cientista do National Toxicology Program (NTP) do National Institutes of Health (NIH) dos Estados Unidos, que gerenciou o projeto e desenvolvimento do estudo de US$ 30 milhões recentemente publicado do NTP sobre animais, mostrando um vínculo claro entre a radiação de radiofrequência (RFR) e o câncer, afirma: "Os resultados do estudo do NTP mostram que o pressuposto anteriormente considerado de que a radiação de radiofrequência não causa câncer ou outros efeitos adversos na saúde estão claramente errados." Legisladores do mundo todo deveriam saber disso.

Veja o Apelo Internacional EMF e a Carta ao UNEP (25 de junho de 2019)

Comunicado à imprensa completo

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190722005168/pt/

Elizabeth Kelley, M.A., diretoraEMFscientist.org info@EMFscientist.org 1-520-912-4878

Joel M. Moskowitz, Ph.D. School of Public Health, UC Berkeley jmm@berkeley.edu 1-510-643-7314

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.