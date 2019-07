Governador de Porto Rico renuncia à reeleição em meio a crise política

O governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, anunciou neste domingo que não aspirará mais à reeleição do cargo no ano que vem, no nono dia de protestos exigindo sua renúncia após o vazamento de um comprometedor chat privado.

"Escutei-os e os escuto hoje", disse aos cidadãos em um vídeo publicado no Facebook. "Cometi erros e pedi desculpas".

"Apesar de tudo, reconheço que me desculpar não é suficiente. Ante este cenário, anuncio que não irei à reeleição como governador no ano que vem", continuou o mandatário deste território americano no Caribe.

Também disse que deixará a presidência do Partido Novo Progressista.

Rosselló, que defende que Porto Rico se integre como um estado aos Estados Unidos, havia anunciado em março que tentaria a reeleição.

Porto Rico se tornou palco de protestos e distúrbios desde semana passada, após o vazamento de um chat onde Rosselló e outros 11 homens de seu entorno próximo trocavam mensagens consideradas obscenas, homofóbicas e misóginas por seus críticos.