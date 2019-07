A Lufthansa retomou neste domingo seus voos para o Cairo, um dia após suspendê-los alegando "questões de segurança". A British Airways, companhia aérea que também interrompeu temporariamente suas operações na capital do Egito, no entanto, ainda não normalizou a situação.



O ministro da Aviação Civil do Egito, general Younes Elmasry, disse estar "frustrado" com o fato de que as empresas suspenderam voos sem consultar as autoridades do país. Ele se encontrou com o embaixador britânico Geoffrey Adams, e ambos disseram que trabalham para que a situação se resolva o mais rápido possível. Adams se desculpou por não ter informado as autoridades egípcias antes de a British Airways anunciar a suspensão dos voos por uma semana.



Os Estados Unidos e o Reino Unido emitiram um alerta na última sexta-feira para cidadãos que queiram viajar para o Egito, dizendo que grupos terroristas, como o Estado Islâmico, planejam ataques no país.