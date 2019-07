Ucrânia: partido de Zelenskiy lidera eleição parlamentar, aponta boca de urna

O partido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, recebeu a maior parcela de votos nas eleições parlamentares do país, mostrou uma pesquisa de boca de urna divulgada neste domingo.



A pesquisa, com 13 mil eleitores, mostrou que a sigla Servidor do Povo obteve 43,9% dos votos para os candidatos da lista partidária, muito à frente dos rivais. Mas 199 dos 424 lugares que estavam sendo preenchidos eram para um único distrito, o que a pesquisa não avaliou.



Cinco partidos ultrapassaram o limiar de 5% dos votos necessário para obter assentos na lista partidária, de acordo com a pesquisa. No total, os partidos obtiveram menos de 80% do total de votos, sugerindo que o partido de Zelenskiy provavelmente conquistaria a maioria dos assentos na lista partidária.



Zelenskiy, que assumiu o cargo em maio, convocou a eleição três meses antes do previsto porque o Parlamento era dominado por seus oponentes. Ele está buscando uma maioria que apoie sua prometida luta contra a corrupção endêmica da Ucrânia e por outras reformas. Fonte: Associated Press.