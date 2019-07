EUA afirmam que caça venezuelano atacou avião americano

Os Estados Unidos afirmaram que um caça venezuelano "atacou de forma agressiva" um avião de inteligência americano, que supostamente sobrevoava o espaço aéreo internacional da região do Caribe, ressaltando as crescentes tensões entre os dois países.



Autoridades americanas acusaram o governo de Nicolás Maduro de atuar de forma "imprudente", "violando regras internacionais", ao permitir que o caça seguisse a aeronave dos EUA "de perto", ameaçando sua tripulação.



O Ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, por sua vez, respondeu à acusação dizendo que o avião dos EUA entrou no espaço aéreo do país caribenho sem notificação prévia.