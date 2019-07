Costa Rica em alerta ante 19 mortos por álcool adulterado

A Costa Rica está em alerta devido a diversos casos de intoxicação com álcool adulterado com metanol, que deixaram um saldo de ao menos 19 mortos desde o início de junho, disseram as autoridades sanitárias neste fim de semana.

O Ministério da Saúde emitiu um alerta para evitar que os consumidores ingiram bebidas alcoólicas, pois não se sabe quantas garrafas adulteradas há, entre meia dúzia de marcas.

De 34 intoxicações verificadas, 19 pessoas - 14 homens e cinco mulheres de entre 32 e 72 anos, em sua maioria alcoólatras e alguns indigentes - morreram desde a primeira semana de junho até a noite de sexta, indicou a pasta.

Os sintomas de intoxicação variam desde cegueira parcial ou total até o coma, passando por náuseas, diminuição da pressão arterial e dor abdominal.

As autoridades confiscaram cerca de 30.000 garrafas de seis marcas suspeitas de terem sido adulteradas e prosseguem com a investigação em todo o país.