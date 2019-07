China abre seu setor financeiro para mais investimentos estrangeiros

A China suspendeu neste sábado algumas restrições ao investimento estrangeiro no setor financeiro, em um período em que a segunda maior economia do mundo luta contra a desaceleração do seu crescimento e enfrenta uma guerra comercial com os Estados Unidos.

A China removerá os limites de participação de estrangeiros a possuir ações e fundos de investimento em 2020, um ano antes do originalmente planejado, informou o Comitê de Desenvolvimento e Estabilidade Financeira em um comunicado divulgado pelo Banco Central neste sábado.

Os investidores estrangeiros também serão incentivados a criar empresas de gestão de fundos, câmbio e previdência, de acordo com o comunicado.

Há muito tempo Pequim promete abrir sua economia para a participação de empresas e investimentos estrangeiros, mas geralmente se embaralha quando se trata de tornar essas promessas realidade.

O anúncio deste sábado veio depois de uma reunião na sexta-feira de autoridades focadas em como lidar com os riscos financeiros e apoiar o crescimento, de acordo com um comunicado do Conselho de Estado.