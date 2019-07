Etna entra de novo em erupção na Itália

O Etna acordou na manhã deste sábado lançando explosões e lava de uma das crateras localizadas na área desértica do topo do vulcão siciliano, de acordo com o Instituto Nacional Italiano de Geofísica e Vulcanologia (INGV).

A atividade é intermitente e a lava desce a encosta sudeste, chamada Valle del Bove, por uma extensão de 1,5 quilômetro a partir de seu ponto de emissão, informou o INGV em um comunicado.

A atividade máxima foi registrada no meio da noite, causando o fechamento de dois aeroportos na cidade siciliana de Catania devido às fortes emissões de cinzas na atmosfera.

Os aeroportos foram parcialmente reabertos no sábado pela manhã.

O INGV indica que a cratera sudeste do vulcão entrou em uma fase de atividade no dia 14 de julho.

O Etna, de 3.300 metros, é o maior vulcão ativo da Europa, com freqüentes erupções, conhecidas há pelo menos 2.700 anos.

Sua última grande erupção remonta ao inverno de 2008-2009.