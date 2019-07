Comunicado do Business Wire :Schlumberger Limited

A Schlumberger Limited (NYSE: SLB) anunciou hoje que o Conselho de Administração nomeou Olivier Le Peuch como seu diretor executivo e membro do conselho da Schlumberger, a partir de 1º de agosto de 2019. Le Peuch sucede a Paal Kibsgaard, que se aposentará como diretor executivo na mesma data. Também em vigor a partir de 1º de agosto, Kibsgaard deixará o cargo de presidente do Conselho e se aposentará como membro do Conselho de Administração. Kibsgaard se aposentará depois de mais de 22 anos de serviço na empresa, incluindo oito anos como diretor executivo e quatro anos como presidente. Na mesma data, Mark G. Papa, atual diretor não independente, se tornará presidente não executivo do Conselho. Peter Currie continuará atuando como diretor independente do conselho.

Olivier Le Peuch is appointed Chief Executive Officer and a member of the Schlumberger Board, effective August 1, 2019. (Photo: Business Wire)

Em seus 32 anos na empresa, Le Peuch ocupou diversos cargos de gerência global, incluindo o de vice-presidente executivo de reservatório e infraestrutura; presidente das linhas de produtos Cameron; presidente do negócio de completações (Schlumberger Completions); e vice-presidente de engenharia, fabricação e sustentação. No início de sua carreira, Le Peuch foi gerente de geomercado para o Mar do Norte e presidente de Software Integrated Solutions.

Kibsgaard comentou: "Olivier tem os valores da empresa, um profundo conhecimento de nossos negócios e um histórico comprovado do setor. Considerando tudo isso, ele é ideal para levar a Schlumberger ao próximo capítulo de nossa história". Le Peuch acrescentou: "Estou realmente honrado por ter sido escolhido para liderar a Schlumberger e sua excelente força de trabalho em um momento muito empolgante na história de nossa empresa. Gostaria de agradecer a Paal por sua liderança e contribuições para a empresa, e por sua orientação durante o processo de sucessão".

Sobre a sucessão do diretor executivo, Currie disse: "O Conselho se junta a mim para agradecer a Paal por seus mais de 22 anos de trabalho na Schlumberger. Paal dirigiu a empresa durante a pior recessão na história d setor e nos colocou no caminho certo. O conselho tem uma grande gratidão pela excelente liderança de Paal na modernização e transformação da empresa para garantir seu sucesso futuro contínuo. Desejamos a Paal o melhor nesse novo capítulo de sua vida". Papa acrescentou: "O Conselho recebe Olivier como diretor executivo e está altamente confiante de que a Schlumberger continuará crescendo e prosperando sob sua liderança".

Sobre a SchlumbergerA Schlumberger é a maior fornecedora mundial de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios do setor de petróleo e gás. Com vendas de produtos e serviços em mais de 120 países e empregando aproximadamente 100.000 pessoas que representam mais de 140 nacionalidades, a Schlumberger fornece a gama mais abrangente de produtos e serviços do setor, desde a exploração até a produção, e soluções integradas de poro a oleoduto que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para proporcionar desempenho do reservatório.

A Schlumberger Limited tem escritórios executivos em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 32,82 bilhões em 2018. Para obter mais informações, acesse www.slb.com.

