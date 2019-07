Petróleo fecha em alta com confisco de petroleiro britânico pelo Irã

O preço do petróleo fechou nesta sexta-feira com leve alta, após várias sessões em baixa, impulsionado ao fim da sessão pelo anúncio do Irã sobre o "confisco" de um petroleiro britânico no estreito de Ormuz.

Em Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em setembro fechou a 55,63 dólares, com alta de 33 centavos.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte subiu 54 centavos, fechando a 62,47 dólares.

Os Guardiões da Revolução iranianos anunciaram o confisco do navio britânico "Stena Impero" nas águas do estreito de Ormuz.

Para Gene McGillian, da Tradition Energy, "se vemos mais e mais incidentes com os petroleiros que navegam no Golfo Pérsico e aumentam as tensões nesta área, deveriam aumentar os preços" do petróleo.