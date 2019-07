Trump recebe astronautas da Apollo 11 Buzz Aldrin e Michael Collins

O presidente americano, Donald Trump, recebeu os astronautas da missão Apollo 11 Buzz Aldrin e Michael Collins na Casa Branca, nesta sexta-feira (19), por ocasião do aniversário de 50 anos da chegada do Homem à Lua.

"Amanhã é um grande dia", disse Trump, acrescentando que "são 50 anos depois do dia em que plantamos a linda bandeira americana na Lua".

Aldrin e Collins são os únicos dois tripulantes do Apollo 11 que continuam vivos.

Neil Armstrong, o comandante da missão e o primeiro homem a pisar na Lua, faleceu em 2012. Seus filhos Eric e Marke e seus familiares estiveram no Salão Oval, e o presidente Trump lhes pediu que se identificassem, levantando a mão.

Aldrin, de 89 anos, desceu na Lua logo depois de Armstrong. Collins permaneceu em órbita lunar no módulo de comando Columbia, o único meio de transporte dos astronautas para voltar para a Terra.

O aniversário da missão será realizado neste sábado em Houston, onde fica a sala de controle da Nasa, no Centro Espacial Johnson.

"Acabamos de ter uma excelente reunião com o presidente Donald Trump! Discutimos o futuro dos Estados Unidos no espaço, as formas de abordar os desafios espaciais e a necessidade de continuar explorando para além do horizonte", tuitou Aldrin.

"Que os Estados Unidos continuem sendo grandes no espaço", concluiu o astronauta.