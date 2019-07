Petrobras se recusa a abastecer navios iranianos temendo sanções dos EUA

A Petrobras informou nesta sexta-feira (19) que não abastecerá com combustível dois navios iranianos parados há semanas no sul do Brasil, por temor de violar as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos.

As tensões no Golfo aumentaram nos últimos meses, reavivadas pela retirada de Washington do acordo sobre o programa nuclear iraniano e pelo restabelecimento das sanções contra Teerã.

Apontados como propriedade da empresa iraniana Sapid Shipping, os navios "Bavand" e "Termeh" chegaram ao porto de Paranaguá (sul do Brasil) em junho, confirmou à AFP um representante do terminal marítimo.

Eles chegaram com um carregamento de ureia industrial (usada na fabricação de fertilizantes) e voltariam com milho brasileiro para o Irã, de acordo com o portal de notícias G1.

A Sapid Shipping não respondeu imediatamente às perguntas da AFP.

A Petrobras informou que "não forneceu combustível à empresa exportadora, pois os navios iranianos por ela contratados e a empresa iraniana proprietária dessas embarcações encontram-se sancionados pelos Estados Unidos".

"Caso a Petrobras venha a abastecer esses navios, ficará sujeita ao risco de ser incluída na mesma lista, o que poderia ocasionar graves prejuízos à companhia", acrescentou.