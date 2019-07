Forte terremoto sentido em Atenas afeta as telecomunicações

Um terremoto de magnitude 5,1 sacudiu Atenas nesta sexta-feira (19), causando sérios distúrbios nas linhas telefônicas e pânico entre a população.

Segundo as primeiras informações, o epicentro do terremoto foi localizado 23 km a noroeste de Atenas, sendo sentido nas ilhas do Peloponeso, informou o Observatório Nacional.

O terremoto afetou as linhas telefônicas e causou cortes de energia em vários bairros da capital.

Os bombeiros intervieram, principalmente, em vários edifícios para resgatar pessoas que ficaram presas nos elevadores.

"No momento, não podemos ter certeza de que este é o principal tremor", disse Gerasimos Papadopoulos, um sismólogo, à TV pública ERT.

"Três tremores de menor intensidade foram seguidos mais tarde, o que é um bom sinal", acrescentou o sismólogo, convidando a população a "permanecer em calma".

Muitos habitantes e turistas foram evacuados dos edifícios e reunidos nas ruas da capital grega.

Em Atenas, o último grande terremoto ocorreu em 1999 com uma magnitude de 5,9. Deixou 149 mortos e memórias traumáticas entre os atenienses.

A Grécia está localizada em importantes falhas geológicas e terremotos são frequentes. Na maioria das vezes, não há vítimas.

Em julho de 2017, um terremoto de magnitude 6,7 na ilha de Kos, no Mar Egeu, deixou dois mortos e danos consideráveis.