Comunicado do Business Wire :Fluke Corporation

A Fluke Corp., líder mundial em instrumentos de teste e medição, adquiriu a PRÜFTECHNIK, com sede em Ismaning, Alemanha, líder de mercado em alinhamento de eixos a laser de precisão, monitoramento de condições e ensaios não destrutivos.

"A aquisição da PRÜFTECHNIK pela Fluke reflete a importância crescente que nossos clientes depositam em sistemas de confiabilidade para manter seus equipamentos em ótimas condições de operação", disse Marc Tremblay, presidente da Fluke Corporation. "Esse negócio nos ajudará a levar a próxima geração de soluções para nossos clientes industriais".

Sobre a Fluke

Fundada em 1948, a Fluke Corporation é líder mundial em ferramentas e softwares de teste eletrônicos compactos e profissionais para medição e monitoramento de condições. Os clientes da Fluke são técnicos, engenheiros, eletricistas, gerentes de manutenção e metrologistas que instalam, solucionam problemas e fazem a manutenção de equipamentos industriais, elétricos e eletrônicos, e processos de calibração.

Sobre a PRÜFTECHNIK

A PRÜFTECHNIK é uma fornecedora mundial de tecnologia de manutenção com um amplo programa de produtos, serviços e treinamento sob medida para as necessidades de especialistas em manutenção nas áreas de alinhamento de eixos, análise de vibrações, monitoramento de condições e ensaios não destrutivos. Muitas empresas de manufatura em todo o mundo confiam em nossas soluções para a manutenção confiável baseada em circunstâncias de máquinas rotativas.

