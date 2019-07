Teerã nega 'alegações delirantes' sobre drone destruído

O Irã negou, categoricamente, nesta sexta-feira (19), as declarações do presidente Donald Trump de que um navio americano teria "destruído" um drone iraniano e disse, com ironia, que Washington pode ter abatido um de seus próprios aparelhos "por erro".

O presidente dos Estados Unidos afirmou ontem que o navio "USS Boxer" havia destruído, no Estreito de Ormuz, um drone iraniano que se aproximava "perigosamente" da embarcação americana.

"Alegações delirantes e sem fundamento", reagiu hoje o general de brigada e porta-voz das Forças Armadas iranianas Abdolfazl Shekarchi, citado pela agência de notícias Tasnim.

"Todos os drones no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz, incluindo aqueles que o presidente dos EUA pensa ter derrubado, retornaram para sua base ontem", acrescentou o oficial.

"Tenho medo de que o 'USS Boxer' tenha abatido um de seus próprios drones por erro", tuitou o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

"Não há relato sobre um confronto com o USS Boxer", acrescentou o funcionário, referindo-se ao navio anfíbio americano que, segundo Trump, teria destruído o drone iraniano ontem.

Na ONU, o chanceler iraniano, Mohamad Javad Zarif, disse não ter informações sobre a perda de qualquer drone.

O presidente americano relatou que o "Boxer" empreendeu "uma ação defensiva" contra um drone iraniano que se aproximava de forma perigosa, após ter ignorado os múltiplos alertas para se afastar da embarcação dos EUA.

Segundo Trump, o drone iraniano se aproximou um pouco menos de 1 quilômetro de distância do navio anfíbio "USS Boxer". Por esse motivo, o equipamento "foi destruído imediatamente".

O Pentágono registrou um incidente ocorrido "às 10h locais (2h30 em Brasília)", na quinta-feira, entre o "Boxer" e um drone que "se aproximou a uma distância ameaçadora". Não foi especificado de qual país seria o aparelho.

Em um comunicado, os Guardiães da Revolução iraniana, o Exército ideológico da República Islâmica, disseram que vão publicar "em breve" fotos do "Boxer" tiradas por um de seus drones.

O equipamento transmitiu as imagens para sua base "antes e depois da hora que os americanos afirmam" tê-lo destruído, completa o comunicado.

"Os Estados Unidos se reservam o direito de defender seu pessoal, seus equipamentos e seus interesses", declarou Trump, ontem, pedindo mais uma vez "aos demais países que protegam seus navios que passam pelo Estreito e que cooperem conosco no futuro".

Washington acusou o Irã de uma série de atos de sabotagem, ou de ataques no Estreito de Ormuz, no Golfo, ou no mar de Omã. Teerã nega.