Irã nega que EUA tenham destruído drone no Estreito de Ormuz

O Irã negou nesta sexta-feira a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que um navio de guerra americano destruiu um drone iraniano próximo ao Golfo Pérsico - um incidente que pode marcar uma nova escalada nas tensões entre os dois países um mês após Teerã der derrubado um drone americano no Estreito de Ormuz. "Nós não perdemos nenhum drone nem no Estreito de Ormuz e nem em qualquer outro lugar", disse o vice-ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em seu perfil no Twitter.



O estreito está na foz do Golfo Pérsico e serve como rota de passagem para um quinto de todas as exportações globais de petróleo. Na quinta-feira, Trump disse que o USS Boxer tomou medidas defensivas após notar a aproximação de um drone iraniano, que estava a cerca de mil jardas do navio, e ignorou vários pedidos para se retirar do local. Trump culpou o Irã por uma ação "provocativa e hostil" e disse que os EUA responderam em legítima defesa.



A agência de notícias semi-oficial do país persa, a Tasnim, informou que as Forças Armadas iranianas disseram que todos os drones do país no Golfo Pérsico voltaram em segurança para as suas bases. De acordo com o general Abolfazl Shekari, porta-voz militar do Irã, "todos os drones iranianos que estão no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz, incluindo que o presidente dos EUA mencionou, voltarão às suas bases". Fonte: Associated Press.