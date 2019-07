Derramamento em plataforma do Canadá liberou 12.000 galões de mistura de petróleo no Atlântico

Uma plataforma petroleira em frente à ilha canadense de Terranova derramou cerca de 12.000 litros de uma mistura de água e petróleo no ocaano Atlântico, embora tenham sido realizados esforços para minimizar o impacto ambiental, informou nesta quinta-feira a ExxonMobil, que integra o consórcio que opera as instalações.

O derramamento ocorreu na quarta-feira durante "atividades rotineiras relacionadas à extração de água" de um local de armazenamento da plataforma Hibernia, informou mais cedo a gigante petroleira americana.

"O volumen estimado de petróleo derramado desde la plataforma Hibernia fue de 75 barriles de petróleo, equivalente a aproximadamente 12.000 litros (cerca de 3.170 galões)", segundo o grupo de vigilância aérea, disse a Companhia de Gestão e Desenvolvimento Hibernia (HMDC) em um comunicado divulgado pela ExxonMobil.

"Estamos decepcionados que tenha acontecido o derramamento, mas estamos trabalhando diligentemente para minimizar os impactos no meio ambiente", disse Scott Sandlin, presidente do HMDC, citado pelo comunicado.

A ExxonMobil tem 33% na Hibernia, junto com a Chevron (27%), com a Suncor (20%) e com a Equinor (antes Statoil 5%).