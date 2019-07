Mítico restaurante da Torre Eiffel reabre reformado

"Destruímos tudo, demolimos tudo e reconstruímos tudo!". O famoso chef Frédéric Anton, com três estrelas Michelin, se propôs a transformar o restaurante da Torre Eiffel, Jules Verne, em um espaço gastronômico à altura do monumento.

O chef de 54 anos sucede o célebre cozinheiro Alain Ducasse, após uma guerra midiática de chefs. Neste sábado, abrirá as portas deste excepcional estabelecimento, localizado a 125 metros de altura, totalmente reformado.

Ducasse tem o recorde mundial de estrelas Michelin e já recebeu, no Jules Verne, Donald Trump e Emmanuel Macron com suas mulheres para um jantar em 2017. Ele perdeu a concessão do restaurante no ano passado. Desde então, não parou de criticar seu sucessor, que segundo ele não está a sua altura.

Mas Frédéric Anton prefere ignorar as críticas. A única coisa que lhe preocupa é impor seu estilo no Jules Verne e obter estrelas Michelin, como fez com seu outro restaurante, o Pré Catelan, premiado com três estrelas do famoso guia gastronômico. Diferentemente de Ducasse, que já não estava na cozinha, Anton ficará fisicamente presente, indo e vindo entre seus dois estabelecimentos.

Anton admite estar "fascinado" de poder admirar toda Paris de seu novo restaurante, que conta com um elevador privado. "Venho uma ou duas vezes por dia. Quero aproveitar ao máximo", disse ele à AFP.

- Couve-flor com caviar, camarão trufado -

"Não tenho pressa para ter 50 restaurantes no mundo", declarou, em um ataque velado ao seu antecessor.

"Queremos escrever uma nova história em uma folha totalmente em branco", afirmou Franck Chanevas, diretor-executivo da Sodexo Sports & Loisirs na França e na Espanha, que ganhou a concessão do luxuoso restaurante.

Entre os pratos presentes no novo menu do Jules Verne estão uma sopa com caviar de berinjela defumada; pato assado com cogumelos chanterelles, alcaparras e maçãs; caranguejo coberto com zefir de maçã verde; couve-flor ao creme Du Barry com caviar; e raviolis de camarão com trufas.

Para degustar um menu neste restaurante, com cerca de 100 lugares, é preciso desembolsar de 120 a 260 dólares. O estabelecimento estará aberto todos os dias da semana e, para entrar, é exigido um traje "casual chique" - ou seja, não é preciso ir de terno e gravata, mas tampouco é permitido usar bermuda e chinelos.

"Quero que o Jules Verne seja um destino gastronômico, e não apenas turístico", afirmou Frédéric Anton.

- Basquiat, Warhol e Lanvin -

"Quero destacar os produtos, sem desnaturalizá-los. Quando comerem um caranguejo, terá sabor de caranguejo", explica o novo chef, que instalou uma cozinha moderna na Torre Eiffel, idêntica ao do Pré Catelan. A única diferença é que as placas de cozinha são elétricas, já que o gás é proibido na Torre Eiffel.

A decoração, elegante e minimalista, é repleta de referências culturais. No teto da entrada, há um céu em meio à tempestade, referência a uma obra de Basquiat e Warhol, que pintaram juntos a "Torre Eiffel".

No "Alcôve", novo espaço do restaurante, um desenho no teto e nos pés das cadeiras lembra os vestidos de Jeanne Lanvin.

O teto perolado, "pintado com pincéis de aquarela" precisou de "centenas de horas" de trabalho.