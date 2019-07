Militar americano desaparece no mar Arábico

A Marinha dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (18) que busca um tripulante do porta-aviões Abraham Lincoln desaparecido, possivelmente, após cair da embarcação nas águas do mar Arábico.

O marinheiro americano, cuja identidade não foi revelada, está desaparecido desde quarta-feira, disse a Quinta Frota em Bahrein.

Além do porta-aviões Abraham Lincoln, o cruzador americano Leyte Gulf, a fragata espanhoa Méndez Núñez e o navio paquistanês Aslat participam dos trabalhos de busca, informou a Quinta Frota.

Este incidente ocorre quando o Irã anunciou na quinta-feira a captura de "um cargueiro estrangeiro" e "sua tripulação, suspeita de contrabando de combustível no Golfo", após uma série de incidentes nos últimos dois meses envolvendo trabalhadores do setor do petróleo nesta região.

Enquanto Washington tenta formar uma coalizão internacional para escoltar navios comerciais pelo Golfo, o chefe do Comando Central dos EUA, Kenneth McKenzie, as comprometeu nesta quinta-feira a agir "vigorosamente" para garantir a segurança do transporte no Golfo, durante uma visita a uma base aérea na Arábia Saudita, país rival do Irã na região.