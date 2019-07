Quatro integrantes da orquestra feminina afegã desaparecem na Eslováquia

A polícia eslovaca anunciou nesta quinta-feira (18) que procura quatro integrantes da primeira orquestra inteiramente feminina do Afeganistão desaparecidas no final de semana após participarem de um festival local.

A orquestra Zohra, que conta com 35 mulheres, se apresentou no sábado no festival de Trencin, cerca de 130 quilômetros ao norte de Bratislava, próximo à fronteira tcheca.

Quatro das integrantes da orquestra desapareceram de seu hotel em 14 de julho, anunciou a polícia.

"Posso confirmar que continua em curso a busca de dois adolescentes e duas adultas do Afeganistão", disse nesta quinta-feira à AFP Pavol Kudlicka, porta-voz da polícia regional de Trencin.

Ele acrescentou que as mulheres voltaram a seu hotel após o concerto e desapareceram no dia seguinte pela manhã.

As integrantes da orquestra Zohra às vezes são órfãs ou de famílias pobres, e receberam ameaças de morte em seu país.