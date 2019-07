Comunicado do Business Wire :Toshiba Memory Holdings Corporation

A Toshiba Memory Holdings Corporation anunciou hoje que mudará oficialmente seu nome para Kioxia Holdings Corporation em 1.º de outubro de 2019. O nome Kioxia (kee-ox-ee-uh) será adotado para os nomes de todas as empresas da Toshiba Memory, amplamente efetivas na mesma data.

Kioxia é uma combinação da palavra japonesa kioku que significa "memória" e a palavra grega axia que significa "valor". Mesclando "memória" com "valor", a Kioxia representa a missão da empresa de melhorar o mundo com "memórias", o que forma a base da visão da empresa. A Kioxia cultivará a nova era da memória, definida por demandas que aumentam rapidamente pelo armazenamento e processamento de dados de alto desempenho e grande capacidade, o que posiciona a empresa para crescer de forma sustentável como um dos principais produtores de memória flash por muitos anos.

"Estou ansioso por dar o próximo passo na evolução de nossa empresa enquanto continuamos melhorando nossa posição na vanguarda da indústria de memória", disse Stacy J. Smith, presidente executivo da Toshiba Memory Holdings Corporation. "Usando a 'memória' como ponto de partida, a Kioxia vai colaborar com as pessoas para atender às diversas necessidades do dia a dia, tornando o mundo mais interessante e fornecendo valor duradouro para a sociedade."

A Toshiba Memory Corporation impulsiona a evolução tecnológica da memória flash desde a invenção da versão NAND em 1987 até a introdução da mais recente memória flash 3D, BiCS FLASH?. Como a sociedade aumenta a quantidade de dados ativos por meio de novas tecnologias, como 5G, IoT e computação em nuvem, memória e armazenamento são mais necessários do que nunca. Como pioneira da indústria e líder global contínuo em memória flash e unidades de estado sólido, estamos bem posicionados para permitir que nossa sociedade digital inicie uma nova era de memória.

Missão da Kioxia Melhorando o mundo com "memória" -Ao desenvolvermos a "memória", criamos experiências melhores e mudamos o mundo.

Visão da Kioxia Com a tecnologia de memória progressiva como base, oferecemos produtos, serviços e sistemas que oferecem opções e definem o futuro.

Link relacionado: https://global.toshiba-memory.com/tmchd_e.html

-0- *T Empresas da Toshiba Memory Group renomeadasNome atualNovo nome Toshiba Memory Corporation Kioxia Corporation Toshiba Memory Systems Co., Ltd. Kioxia Systems Co., Ltd. Toshiba Memory Advanced Package Corporation Kioxia Advanced Package Corporation Toshiba Memory Etoile Corporation Kioxia Etoile Corporation Toshiba Memory Iwate Corporation Kioxia Iwate Corporation Toshiba Memory America, Inc. Kioxia America, Inc. Toshiba Memory Europe GmbH Kioxia Europe GmbH Toshiba Memory Asia, Limited Kioxia Asia, Limited Toshiba Memory Singapore Pte. Ltd. Kioxia Singapore Pte. Ltd. Toshiba Memory Taiwan Corporation Kioxia Taiwan Corporation Toshiba Memory Semiconductor Taiwan Corporation Kioxia Semiconductor Taiwan Corporation Toshiba Memory Korea Corporation Kioxia Korea Corporation Toshiba Electronics (China) Co., Ltd. Kioxia (Shanghai) Co., Ltd. OCZ Israel Ltd. Kioxia Israel Ltd. OCZ Storage Solutions Ltd. Kioxia Technology UK Ltd. *T

Observação:

-- A escrita chinesa de Kioxia é ?? em chinês tradicional e ?? em chinês simplificado.

-- O nome da Toshiba Electronics (China) Co., Ltd. está previsto para ser alterado na primavera de 2020.

Sobre a Toshiba Memory

A Toshiba Memory Group, líder mundial em soluções de memória, dedica-se ao desenvolvimento, à produção e à venda de memória flash e unidades de estado sólido (solid state drives, SSDs). Em abril de 2017, a Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND, em 1987. A Toshiba Memory é pioneira em soluções e serviços de memória flash de ponta que enriquecem a vida das pessoas e ampliam os horizontes da sociedade. A tecnologia inovadora de memória flash em 3D da empresa, a BiCS FLASH?, está moldando o futuro da armazenagem em aplicativos de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSDs, automotivos e centros de dados. Para obter mais informação sobre a Toshiba Memory, acesse https://business.toshiba-memory.com/en-jp/.

