Paris garante que resíduos de chumbo da Notre-Dame não ameaça saúde de crianças

A prefeitura de Paris descartou nesta quinta-feira que existam riscos para a saúde nas creches e escolas próximas à catedral de Notre-Dame, apesar das notícias jornalísticas sobre níveis perigosos de concentração de chumbo na área após o incêndio da catedral.

"Se houvesse o mínimo risco, não só não teríamos reaberto as escolas, como não teríamos retomado o ano letivo", afirmou Emmanuel Grégoire, primeiro adjunto da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, em coletiva de imprensa, desmentindo uma publicação do site investigativo Mediapart.

Segundo esse veículo, um mês após o acidente foram detectados níveis de concentração de chumbo até 10 vezes mais altos do que o limite de alerta (70 microgramas por metro quadrado) nas creches e escolas próximas à catedral, localizada em pleno coração de París.

Apesar disso, assegura Mediapart, a prefeitura de Paris "não realizou uma limpeza profunda desses lugares", já que estimou que o chumbo presente não superava os patamares regulamentares.

Centenas de toneladas de chumbo que cobriam o teto e parte da agulha da famosa catedral de mais de 850 anos de antiguidade derreteram no incêndio de 15 de abril.

O chumbo é uma substância tóxica que a níveis altos pode afetar o funcionamento dos rins, provocar problemas digestivos, lesões no sistema nervoso ou anomalias no sistema reprodutivo.

As crianças mais novas são especialmente vulneráveis aos efeitos tóxicos do chumbo, que pode ter consequências graves e permanentes em sua saúde, afetando em particular o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

- Limpeza profunda -

Apesar de o subdiretor de Saúde da prefeitura de Paris, Arnaud Gauthier, ter afirmado que não há motivos de "alerta", ele anunciou que serão tomadas "novas medidas", incluindo uma "limpeza profunda" em todas as creches e escolas da região "para nos assegurar que o risco é mínimo".

"Nenhuma creche ou colégio reabrirá se houver risco", garantiu.

Gauthier esclareceu também que já foram realizadas "limpezas de rotina" para eliminar eventuais resíduos de chumbo nesses centros, seguindo as "recomendações" das autoridades.

As autoridades sanitárias haviam pedido em junho, como medida de precaução, que as crianças e as mulheres grávidas que vivem perto da catedral fizessem exames, depois que um menino registrou níveis de chumbo no sangue acime do que é considerado normal.

O menino registrou um nível acima do limite regulamentar de 50 microgramas por litro de sangue.

As autoridades francesas reconheceram que o incêndio da catedral provocou que o chumbo fosse filtrado no ar e o solo perto do local.

Insistiram, contudo, que não existe perigo geral para o público, mas certas áreas foram fechadas e quem vive em apartamentos perto da catedral receberam instruções específicas sobre como limpá-los.