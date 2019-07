Comunicado do Business Wire :Upstream

Secure-D, a plataforma de segurança móvel da empresa de tecnologia Upstream, lançou um novo centro de malware móvel, que relata aplicativos Android suspeitos que ela detecta e bloqueia no mundo inteiro. As informações sobre o Secure-D Index, atualmente no estágio beta, permite que qualquer pessoa descubra facilmente quais aplicativos representam uma ameaça à privacidade e ao bolso, em um só lugar, gratuitamente. Os dados estão disponíveis abertamente para todo o setor de dispositivos móveis, de desenvolvedores de aplicativos, redes de anúncios e editores até empresas de mídia, anunciantes e operadoras de redes móveis, que são as vítimas de fraudes de anúncios para dispositivos móveis.

O Secure-D Index inclui uma lista agregada de aplicativos Android, que foram identificados como suspeitos pela plataforma de segurança da Upstream. Para cada aplicativo, o centro Secure-D Index apresenta informações pertinentes, como o número de downloads, a taxa de infecção do mercado e os mercados em que o aplicativo está ativo. Atualmente, os dados estão disponíveis para 17 mercados, incluindo EUA, Rússia, Índia, Alemanha, África do Sul e Egito, cobrindo até 1,3 bilhão de assinantes de dados móveis. O Index lista mais de 1.500 aplicativos maliciosos com uma estimativa de 13,5 bilhões de downloads. Os usuários podem verificar se os aplicativos estão disponíveis no Google Play, se foram removidos do Google Play ou se são distribuídos por lojas de aplicativos de terceiros. O desenvolvedor e um link para o site do desenvolvedor também são fornecidos, quando disponíveis.

Dimitris Maniatis, Chefe da Secure-D na Upstream, comentou: "A Secure-D lidera a luta contra o malware, uma ameaça crescente para a segurança móvel no mundo inteiro. Acreditamos que uma parte essencial desta luta é a conscientização, que os usuários móveis e, surpreendentemente, uma grande parte do setor não tem. Na Upstream, compartilhamos sempre, de forma constante e aberta, as descobertas proprietárias da Secure-D sobre aplicativos suspeitos e fraudulentos, em um esforço para eliminar a fraude móvel digital. A publicação destas descobertas através do nosso Secure-D Index destaca o nível de conscientização que pretendemos alcançar e a transparência que acreditamos ser necessária para direcionar com mais eficiência as práticas obscuras de agentes de ameaças que atacam um ecossistema inteiro".

Todas as informações do Secure-D Index estão disponíveis gratuitamente. Os usuários podem acessar os 20 principais malwares mais ativos do dia anterior e se registrar gratuitamente para acessar dados completos, específicos do país ou do mundo, ver dados históricos ou pesquisar por um aplicativo específico. Atualmente no modo beta, o plano é melhorar e expandir ainda mais o Secure-D Index com funcionalidades adicionais e mais dados de outros mercados.

Somente em 2018, a Secure-D processou mais de 1,8 bilhão de transações móveis e detectou e bloqueou mais de 63 mil aplicativos maliciosos em 16 países. A plataforma de segurança identifica e bloqueia mais de 170 novos malwares todos os dias. No início deste ano, a Secure-D relatou sobre a atividade suspeita do 4shared, um popular aplicativo de compartilhamento de arquivos, Vidmate, um downloader de vídeos, e Weather Forecast, um aplicativo pré-instalado em dispositivos Alcatel. Todos estes aplicativos, com um total de 600 milhões de downloads, estavam ou já estavam em algum momento disponíveis no Google Play. Em apenas estes três casos, a Secure-D detectou e bloqueou cerca de 250 milhões de transações móveis suspeitas.

Ao fornecer informações sobre aplicativos suspeitos gratuitamente ao público através do Secure-D Index, a Upstream tem como objetivo proteger ainda mais os assinantes, operadoras e anunciantes da crescente ameaça de fraudes em anúncios para dispositivos móveis, cujo valor atualmente é estimado em US$ 40 bilhões.

O centro Secure-D Index pode ser acessado aqui.

