Sobe para 33 o número de mortos em incêndio em estúdio de animação do Japão

Ao menos 33 pessoas morreram e 36 ficaram feridas em um incêndio supostamente criminoso em um estúdio de animação em Kyoto, no Japão, nesta quinta-feira, 18. As primeiras informações, logo após a chegada do socorro ao local, apontavam para 12 mortos. Outros 18 indivíduos que trabalhavam no local estão desaparecidos. Segundo autoridades locais, diversos feridos estão em estado grave.



Um homem de 40 anos é suspeito de ter jogado um líquido inflamável e iniciado o incêndio no prédio de três andares que abriga o estúdio Kyoto Animation. Ele também ficou ferido e está sob custódia policial em um hospital da cidade. A identidade dele não foi revelada e ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.



De acordo com os bombeiros, testemunhas relataram que ouviram detonações no primeiro andar do prédio. O incêndio começou por volta das 10h30 (22h30 de quarta-feira, 17, em Brasília) e foi contido quase em sua totalidade três horas depois.



Com cerca de 160 funcionários, a Kyoto Animation foi criada em 1981 e produz programas de cinema e anime para a televisão. Entre suas produções estão "K-ON!" e "A Melancolia de Haruhi Suzumiya". (Com agências internacionais).