Comunicado do Business Wire :MDS Global Ltd

A MDS Global Ltd, provedora líder de serviço BSS, anunciou hoje que a empresa foi adquirida pelo Volaris Group ("Volaris"). Como operadora do grupo Constellation Software Inc., a Volaris está empenhada no fortalecimento e crescimento de empresas de tecnologia de mercado vertical. Com a MDS Global Ltd, eles estarão adicionando uma décima segunda aquisição à sua Comunicações e Mídia vertical.

Fundada em 1987 como parte da Martin Dawes Telecommunications Ltd. (MDT), como Operadora de Rede Virtual Móvel (MVNO) pioneira no Reino Unido, a MDS Global começou como um sistema de faturamento interno. Quando a MDT foi vendida para a BT Cellnet em 1999, a MDS Global foi dividida como um negócio autônomo.

Hoje, a empresa fornece software de gerenciamento de receita, garantia de negócios e análise para alguns dos principais provedores de serviços de telecomunicações do mundo, incluindo a British Telecom, Telefonica O2, eir, ACN Europe, Telia, Post Office UK, TalkTalk e a ID Mobile. Recentemente, a MDS Global assinou acordos com a Parlem na Espanha e VADSA no México, sinalizando uma expansão planejada para novas regiões globais. É nesse momento crucial na (melhor buscar um sinônimo aqui, isto é para objetos, acho, existência?) do negócio que a Volaris junta-se a MDS Global para apoiar e permitir os planos de expansão contínua da empresa.

Gary Bunney, que continua sendo o CEO da MDS Global, disse, "Estamos muito entusiasmados com esta aquisição. Como parte da família de empresas da Volaris, podemos investir mais e o nosso negócio crescer. Agora, somos parte dessa grande rede de organizações com objetivos semelhantes dedicadas a fornecer soluções de classe mundial em setores muito específicos e focados. Isso nos permitirá escalar mais rapidamente além de nossa base histórica no Reino Unido e Europa, para atender às necessidades de novos fornecedores disruptivos de MVNO, IoT e a próxima geração de operadores B2B em todo o mundo."

"Estamos animados em trazer um negócio de gestão de receita líder de mercado para o nosso portfólio para complementar nossas empresas existentes e fornecer recursos adicionais de software de missão crítica para o nosso ecossistema," disse o líder de portfólio e presidente de Comunicações e Mídia vertical da Volaris, David Nyland. "Estamos particularmente impressionados com a forma como os recursos de serviços gerenciados da MDS Global evoluíram ao longo de anos, para ser a plataforma de faturamento confiável para os principais operadores Tier 1. Estamos na expectativa de ajudar a MDS Global no crescimento de sua oferta de BSS como serviço baseado em nuvem, que permite que os operadores disruptivos iniciem e monetizem serviços configuráveis e personalizados de clientes, empresas e IoT."

Sobre Volaris Group

A Volaris adquire, fortalece e faz crescer empresas de tecnologia do mercado vertical. Como operadora do grupo da Constellation Software Inc., a Volaris visa fortalecer as empresas nos mercados em que competem permitindo que cresçam - seja esse crescimento resultado de medidas orgânicas, como novas iniciativas e desenvolvimento de produtos, negócios cotidianos ou aquisições complementares. Saiba mais em www.volarisgroup.com e http://www.volarisgroup.com/comms.

Sobre a MDS Global

A MDS Global, uma provedora BSS-as-a-Service líder em soluções VNO, B2B e IoT cuida de todos os aspectos de monetização, garantia and direcionamento do consumidor para serviços e produtos complexos. Nós oferecemos um modelo de operação digital em um contextoa DevOpst, que melhora as experiências dos investidores e proporciona agilidade de negócios sem precedentes.

Sediada no Reino Unido, os clientes da MDS Global incluem a BT Enterprise (Reino Unidno), eir (Irlanda), iD Mobile from Dixons Carphone (Reino Unido), TalkTalk (Reino Unido), Telefónica (Reino Unido), Vodafone (Alemanha, Grécia e Países Baixos), Orange (Bélgica), KPN (Países Baixos) and Telia (Dinamarca).

A Beyond Corporate Law atuou como consultora jurídica da MDS Global na transação.

Para outras informações: www.mdsglobal.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190718005414/pt/

Martine Naughton MDS Global E-mail: martine.naughton@mdsglobal.com Tel.: +44 (0) 7909 475815

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.