Irã detém navio estrangeiro sob acusação de contrabear petróleo

As forças paramilitares da Guarda Revolucionária do Irã detiveram um navio-tanque estrangeiro um navio-tanque estrangeiro sob acusação de contrabando de petróleo com 12 tripulantes, relatou a televisão estatal iraniana nesta quinta-feira. A alegação sobre a ocorrência vem apenas dias depois que um petroleiro baseado nos Emirados Árabes Unidos desapareceu de radares em águas territoriais iranianas.



O navio-tanque MT Riah, com bandeira do Panamá, parou de transmitir sua localização na madrugada do último domingo, perto da Ilha de Qeshm - onde há uma base da Guarda Revolucionária -, de acordo com dados listados no site de rastreamento Maritime Traffic.



A televisão estatal iraniana não identificou a embarcação apreendida, mas disse que ela foi interceptada no domingo. Afirmou, também, que o navio-tanque tinha 12 tripulantes estrangeiros a bordo e estava envolvido em contrabando de cerca de um milhão de litros de combustível de contrabandistas iranianos para clientes estrangeiros.



O relato também dava conta de que o navio-tanque teria sido interceptado no sul da Ilha Larak, no Estreito de Ormuz. Fonte: Associated Press.