A Guarda Revolucionária iraniana anunciou nesta quinta-feira que se apoderou de "um petroleiro estrangeiro", que estaria "contrabandeando combustível" para o Golfo.

O petroleiro foi retido no domingo, 14 de julho, ao sul da ilha iraniana de Lark, no Estreito de Ormuz, informou o Sepah News, site oficial da Guarda Revolucionária, o exército de elite ideológico iraniano, sem especificar o nome do barco ou qual seria sua bandeira.