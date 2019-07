As principais bolsas de valores da Europa abriram em baixa nesta quinta-feira preocupadas com as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China e decepcionadas com os resultados das empresas norte-americanas.

O índice FTSE-100 da Bolsa de Londres caiu 0,50%, o Dax de Frankfurt regrediu 1,10% e o CAC-40 de Paris abriu em -0,60%. Em Madri, o Ibex-35 iniciou o dia em baixa de 0,97%.