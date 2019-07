Incidente em plataforma petroleira no Canadá provoca derramamento no mar

O grupo petroleiro ExxonMobil anunciou nesta quarta-feira que uma mistura de água e petróleo foi derramada no Atlântico Norte, da plataforma Hibernia, situada próximo à ilha canadense Terranova, formando uma mancha de aproximadamente dois hectares.

"Nesta manhã (quarta-feira) foi derramada uma mistura de água e petróleo de um dos tanques da plataforma", informou em um comunicado o HMDC, consórcio que opera Hibernia, em que a ExxonMobil tem 33% de participação, junto com a Chevron (27%), com a Suncor (20%) e com a Equinor (antes Statoil 5%).

Depois de manter as operações da plataforma inicialmente, foi decidido no final do dia "parar a produção de forma temporária e proativa", anunciou Scott Sandlin, presidente do consórcio.

O HMDC abriu uma investigação e "busca determinar o volume de petróleo que foi liberado", acrescentou o consórcio, ressaltando que as estimativas preliminares indicaram que a mancha de 20 metros de largura por 900 metros de comprimento está se dissipando.

A plataforma Hibernia, situada a 315 quilômetros a leste de San Juan de Terranova, está em atividade desde 1997. O campo tem reservas estimadas de 1,2 bilhão de barris de petróleo.

Segundo o consórcio, trata-se de um incidente "isolado" e "toda a equipe da plataforma está segura".

Contactada pela AFP para informar que direção a mancha de petróleo tomou e se há risco para a fauna nessa área de desova de baleias, a ExxoMobil não quis se pronunciar.