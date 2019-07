Congresso dos EUA bloqueia venda de armas para Arábia Saudita

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos votou nesta quarta-feira a favor do bloqueio de uma venda de armas para a Arábia Saudita e outros aliados, uma derrota à qual o presidente Donald Trump poderá responder com o veto.

Os legisladores, muitos dos quais se declararam horrorizados com o assassinato, no ano passado, do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita de Istambul, e com a atuação de Riad na guerra do Iêmen, votaram uma série de medidas para impedir a polêmica venda.

"Quando observamos o que acontece no Iêmen é importante que os Estados Unidos tomem uma posição", declarou Eliot Engel, deputado democrata membro da Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Representantes.

A resolução que bloqueia as vendas de armas já passou pelo Senado e agora será enviada diretamente à Casa Branca, onde se espera que Trump a vete, utilizando pela terceira vez essa prerrogativa presidencial.

Para derrubar o veto são necessários os votos de dois terços dos legisladores das duas câmaras do Congresso.

A venda de armas à Arábia Saudita foi autorizada em junho pela administração Trump, que ignorou o Congresso evocando uma situação de emergência pelo conflito com o Irã.