Wall Street fecha em baixa, afetada por grandes bancos

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira, afetada pelas ações dos grandes bancos americanos, que alertaram que suas margens de lucro podem cair com a redução iminente das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed).

O índice industrial Dow Jones fechou com queda de 0,42%, a 27.219,85 unidades. O tecnológico Nasdaq recuou 0,46%, a 8.185,21. O S&P; 500 teve queda de 0,65%, a 2.984,42 pontos.

Vários grandes bancos americanos, que estão publicando seus resultados trimestrais, expressaram seus temores antes da próxima redução das taxas de juros.

O Bank of America (+0,93%), segundo maior banco do país em ativos, observou que seus lucros podem ser seriamente afetados.

JPMorgan Chase (-0,98%), Wells Fargo (-0,20%) e Citigroup (-0,70%) deram sinais similares durante a publicação dos resultados.

As ações da Netflix caíram 10,3% em operações após o fechamento do mercado, após um relatório que mostrou receitas e lucros dentro da expectativa dos analistas, mas com um número de nossos assinantes considerado baixo - 2,7 milhões entre abril e junho, cerca da metade do previsto pela plataforma.

No mercado da dívida, o rendimento de títulos da dívida americana a 10 anos teve leve recuo, a 2,045%, contra 2,103% do fechamento de terça.