OTAN nomeia seu primeiro número dois oriundo do Leste da Europa

A OTAN nomeou nesta quarta-feira o ex-chanceler romeno Mircea Geoana como o número dois da Aliança, o primeiro líder de um país da antiga órbita soviética a ter acesso a esse nível de responsabilidade.

Mircea Geoana, de 61 anos, se tornará o vice-secretário-geral em outubro, o número dois do norueguês Jens Stoltenberg, substituindo a americana Rose Gottemoeller.

Embora seu papel seja menos importante e influente do que o do secretário-geral, a nomeação de um funcionário de um país que estava no passado no bloco contra a OTAN, o Pacto de Varsóvia, representa um marco histórico.

"Estou feliz em anunciar a nomeação de Mircea Geoana como secretário-geral adjunto", disse Stoltenberg, destacando sua "defesa fervorosa da relação transatlântica" e "sua longa experiência como diplomata".

O político, membro do Partido Social-Democrata Romeno, foi Ministro dos Negócios Estrangeiros de 2000 a 2004, Presidente do Senado do seu país de 2008 a 2011 e candidato derrotado à Presidência da Romênia em 2009.