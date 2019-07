Coreia do Sul diz que EUA compreenderam gravidade de tensões comerciais com Japão

A Coreia do Sul afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos "compreendem perfeitamente" a gravidade da crescente disputa comercial envolvendo o Japão. Assessor sênior da presidência sul-coreana, Kim Hyun-chong relatou ao diplomata americano para o Leste Asiático, David Stilwell, a posição de Seul sobre a disputa comercial e disse que o americano "compreendeu suficientemente a gravidade desse problema".



A Coreia do Sul e o Japão são importantes aliados dos EUA que abrigam um total de cerca de 80 mil soldados americanos. Os vizinhos, contudo, se envolveram em tensões diplomáticas depois que o Japão reforçou o controle sobre suas exportações de alta tecnologia para a Coreia do Sul. Fonte: Associated Press.