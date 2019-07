Inflação sobe para 1,3% em junho na zona euro

A inflação na zona do euro subiu para 1,3% em junho, informou o escritório europeu de estatísticas Eurostat nesta quarta-feira, que revisou uma estimativa anterior um décimo acima.

A zona do euro fica assim longe do objetivo do Banco Central Europeu (BCE), que considera a inflação mais baixa, mas próximo de 2% no comparativo anual, como um sinal de boa saúde da economia.

O núcleo da inflação, que não leva em conta os preços voláteis de energia, alimentos, álcool e tabaco, ficou em 1,1%, segundo o Eurostat.

Entre os 19 países do euro, os níveis mais baixos registaram-se na Grécia (0,2%) e no Chipre (0,3%) e os mais elevados na Letônia (3,1%), na Eslováquia (2,7%) e Holanda (2,7%).