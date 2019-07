Uma morta e 277 migrantes resgatados entre a Espanha e o Marrocos

Os serviços marítimos da Espanha e do Marrocos resgataram 277 migrantes subsaarianos na terça-feira à noite, incluindo uma mulher morta em uma embarcação precária, informaram fontes espanholas.

Do lado espanhol, 220 pessoas que viajavam em três barcos foram resgatadas no Mar de Alborão, disse à AFP uma porta-voz do Salvamento Marítimo, órgão dependente do governo espanhol.

A primeira embarcação foi encontrada na terça-feira às 21h00 GMT (18h00 de Brasília), e as outras duas na madrugada de quarta-feira.

A mulher falecida estava em um desses dois barcos, e a causa de sua morte é desconhecida, informa a porta-voz.

No total, 57 mulheres e quatro crianças estavam a bordo dessas embarcações.

Paralelamente, 57 pessoas foram resgatadas pelas autoridades marroquinas no Mar de Alborão, explicou a porta-voz espanhola, sem detalhar o sexo ou a idade dos migrantes.

Cerca de 11 mil migrantes chegaram à Espanha por mar desde janeiro, e 203 pessoas perderam a vida na tentativa, de acordo com dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) em 10 de julho.

Segundo o ministério do Interior espanhol, o número de chegadas caiu 30% em relação ao mesmo período de 2018.

Em 2018, a Espanha foi o país com o maior número de chegadas por mar de migrantes para a Europa, embora até agora em 2019 a Grécia lidere, com mais de 14.700 chegadas, de acordo com a OIM.

Desde janeiro, pelo menos 682 pessoas morreram ou desapareceram no Mediterrâneo, para um total de chegadas de 31.649 migrantes, segundo a OIM.