Procuradoria solicita julgamento para a Air France e encerramento do caso para a Airbus por acidente do voo Rio-Paris

A Procuradoria de Paris solicita um julgamento contra a companhia aérea Air France e o encerramento do processo no caso da Airbus, após a investigação sobre o acidente do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas em 2009, informaram nesta quarta-feira à AFP fontes concordantes.

A Procuradoria considera que a companhia aérea "foi negligente e imprudente" por não ter fornecido aos seus pilotos informações suficientes sobre o procedimento a ser adotado em caso de anomalias relacionadas às sondas que permitem controlar a velocidade da aeronave, após vários incidentes do mesmo tipo nos meses que antecederam o desastre, de acordo com a sua decisão de 12 de julho.